Léo JardimLeandro Amorim / Vasco

Publicado 28/05/2024 08:42

Rio - A relação do Vasco com a SAF comandada pela 777 Partners gera críticas desde o seu começo. A montagem do elenco, a escolha dos profissionais do futebol, as opções por treinadores, praticamente tudo já foi contestado no Cruz-Maltino. Porém, um trio, que chegou ao clube carioca, no início de 2023 conseguiu se consolidar em meio as polêmicas.

O goleiro Léo Jardim, o zagueiro Léo e o lateral-esquerdo Lucas Piton provaram seu valor no elenco, sempre sendo peças importantes neste período, independente do treinador e da situação do Vasco nestas temporadas.

O lateral-esquerdo é dos três o atleta com mais partidas pelo Vasco. Contratado junto ao Corinthians, Piton rapidamente tomou conta da posição e se tornou peça fundamental no grupo. No total, ele entrou em campo em 69 jogos, com cinco gols e oito assistências.

O camisa número 1 também mostrou a sua qualidade desde o goleiro. Léo Jardim foi peça importante nos momentos mais complicados. Seu desempenho o levou a ser convocado para a seleção brasileira. No total, ele entrou em campo em 68 jogos pelo Cruz-Maltino.

Por fim, o zagueiro Léo, talvez tenha sido o que enfrentou situações mais complicadas. Referência na zaga, o jogador teve que lidar com os problemas defensivos que o Cruz-Maltino sofre há quase um ano e meio. Ainda assim, se manteve firme. Ele entrou em campo em 46 partidas, fazendo dois gols e dando duas assistências.