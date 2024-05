Lyanco durante jogo do Southampton - Matt Watson/Southampton

Publicado 27/05/2024 19:05

Rio - Desejo antigo do Vasco, o zagueiro Lyanco quer retornar ao futebol brasileiro. De acordo com o jornalista Thiago Carvalho, da Band, o defensor já recebeu sondagens de algumas equipes do Brasileirão, mas, até o momento, o Cruz-Maltino não o procurou novamente.

Posteriormente, ele chegou a se acertar com o Besiktas, da Turquia , mas o negócio melou depois do clube turco ter mudado as cláusulas contratuais de última hora. A contratação acabou não ocorrendo, pois o staff e o próprio jogador não ficaram satisfeitos com as modificações.

Atualmente, Lyanco está emprestado ao Al-Gharafa, do Catar. O zagueiro acredita que voltar ao Brasil é também uma forma de se aproximar da Seleção. Revelado no São Paulo, tem 27 anos e uma multa de 4,5 milhões de euros (R$ 25,2 milhões).