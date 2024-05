Philippe Coutinho defendeu o Al-Duhail, do Catar, na última temporada - Divulgação / Al-Duhail

Philippe Coutinho defendeu o Al-Duhail, do Catar, na última temporadaDivulgação / Al-Duhail

Publicado 26/05/2024 18:00 | Atualizado 26/05/2024 18:10

Rio - A torcida pelo retorno de Philippe Coutinho ao Vasco ganhou mais um membro. O meia-atacante Nenê, do Juventude, que foi convidado para o "Futebol Solidário", neste domingo (26), no Maracanã, rasgou elogios ao jogador do Aston Villa, da Inglaterra, e declarou que está torcendo pela volta ao Cruz-Maltino.

"Com certeza. É um cria do Vasco. Um jogador sensacional, que pode ajudar muito o clube. Vai ser uma alegria para a torcida. Não sei qual é a situação deles (de negociação), mas ele vai ajudar muito ao Vasco", disse Nenê, que teve passagens marcantes pelo clube entre 2015 e 2018 e depois entre 2021 e 2023.

Vasco tem conversas avançadas com Philippe Coutinho. O clube e o jogador já possuem um acerto, mas as partes ainda debatem o modelo do negócio. O empréstimo é o caminho mais provável, mas o atleta busca uma rescisão amigável com o Aston Villa, da Inglaterra, para ficar livre. Ele desembarcou no Brasil na última sexta-feira (24) e . O clube e o jogador já possuem um acerto, mas as partes ainda debatem o modelo do negócio. O empréstimo é o caminho mais provável, mas o atleta busca uma rescisão amigável com o Aston Villa, da Inglaterra, para ficar livre. Ele desembarcou no Brasil na última sexta-feira (24) e admitiu o desejo de retornar para São Januário.

Coutinho deseja assinar contrato de três anos com o Vasco. O jogador, de 31 anos, tem contrato com o Aston Villa, da Inglaterra, até junho de 2026. Fora dos planos do clube inglês, o jogador foi emprestado ao Al-Duhail, do Catar, nesta temporada. Ao todo, foram 23 jogos, seis gols e três assistências na temporada 2023/24.

Nenê foi convidado para o "Futebol Solidário", que contou com a presença de jogadores e artistas com o intuito de arrecadar e incentivar doações às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Ao todo, o número de mortes subiu para 169, além de 56 pessoas desaparecidas, 806 feridas e cerca de 637,4 mil fora de casa. Mais de 2,3 milhões foram afetados em 469 municípios (de 497).



O Juventude foi afetado assim como Internacional e Grêmio. A equipe gaúcha teve dois jogos do Brasileirão e um da Copa do Brasil adiados por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. A CBF paralisou o Brasileiro por duas rodadas e decidiu que irá retomar no próximo fim de semana. O Alviverde volta a campo no sábado (1), às 18h30 (de Brasília), contra o Fluminense, no Maracanã.