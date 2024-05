Philippe Coutinho em ação pelo Al-Duhail, do Catar - Divulgação / Al-Duhail

Publicado 25/05/2024 11:50 | Atualizado 25/05/2024 12:28

Rio - O meia Philippe Coutinho, de 31 anos, está mais próximo de acertar com o Vasco. De acordo com informações do jornalista argentino César Luis Merlo, o apoiador rescindiu seu contrato de empréstimo com o Al-Duhail, do Catar, que durava até o fim de junho. Agora, o brasileiro irá debater o seu vínculo com o Aston Villa.

O desejo de Philippe Coutinho é também encerrar seu vínculo com o clube inglês. O contrato é até junho de 2026, mas o Aston Villa não conta mais com o brasileiro. O apoiador está em seu país e quer retornar ao Vasco, clube que o revelou.



O meia atua fora do Brasil desde 2010, quando deixou o Cruz-Maltino rumo à Inter de Milão. Coutinho passou por clubes importantes como Liverpool, Bayern e Barcelona. Ele defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018.



Na última temporada, emprestado pelo Aston Villa, Coutinho entrou em campo em 23 jogos, fez oito gols e deu três assistências pelo Al-Duhail, do Catar. Apesar do bom rendimento, o brasileiro não quis permanecer na equipe asiática.