Philippe CoutinhoDivulgação / Al-Duhail

Publicado 25/05/2024 09:53

Rio - Revelado pelo Vasco e após 14 anos atuando no futebol do exterior, Philippe Coutinho, de 31 anos, está perto de retornar ao Cruz-Maltino. Com passagens por clubes importantes com Liverpool, Barcelona e Bayern, o brasileiro tem no currículo a disputa da Copa do Mundo de 2018 como titular. Porém, nos últimos anos, o apoiador não tem conseguido se destacar e tem atuado muito pouco. O último ano em que fez pelo menos 30 jogos foi em 2020.

É verdade que a última temporada de Coutinho tem números positivos. O brasileiro defendeu o Al-Duhail em 23 jogos, fez oito gols e deu três assistências. O fato de o futebol do Catar ter menos jogos fez com que o apoiador não conseguisse entrar em campo em mais oportunidades. Porém, nas últimas temporadas do futebol europeu, Philippe atuou pouco devido a lesões e a perda de espaço em seus clubes.



Após ser emprestado ao Bayern, Coutinho retornou ao Barcelona no meio de 2020. No clube espanhol, o apoiador teve pouco espaço, foram apenas 30 partidas entre aquele ano e 2021. Ele acabou sendo emprestado ao Aston Villa em janeiro de 2022. O início foi positivo, com 19 jogos, cinco gols e três assistências.

As boas atuações fizeram o clube inglês investir cerca de 20 milhões de euros (algo em torno de R$ 106 milhões na cotação da época) para tirá-lo do Barcelona. Porém, Coutinho não conseguiu repetir as boas atuações, sofreu lesões, e atuou em apenas 24 jogos pelo Aston Villa até ser emprestado ao Al-Duhail em setembro do ano passado.