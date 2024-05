Jogadores do Vasco receberam direitos de imagens atrasados nesta sexta-feira (24) - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 24/05/2024 19:26

direitos de imagem dos jogadores que estavam atrasados. O pagamento foi feito quatro dias após o vencimento, que aconteceu na última segunda-feira (20). A informação do acerto foi dada primeiramente pelo canal "Atenção Vascaínos!". Rio - O Vasco quitou nesta sexta-feira (24) osO pagamento foi feito, que aconteceu na última segunda-feira (20). A informação do acerto foi dada primeiramente pelo canal "Atenção Vascaínos!".

O dinheiro para quitar a dívida veio da primeira parcela do patrocínio da Betfair, que estava previsto para cair no fim do mês. A casa de apostas, que chegou recentemente a São Januário, pagará R$ 70 milhões por ano pela parceria.

foi o primeiro desde a implementação da SAF no Vasco, em agosto de 2022, e acontece em meio à uma O atraso dos direitos de imagem, em agosto de 2022, e acontece em meio à uma decisão judicial que tirou o controle do futebol da 777 Partners e devolveu ao associativo.

Ainda sob gestão da 777, a SAF chegou a pedir para a empresa norte-americana fazer um adiantamento do aporte de setembro. Após assumir, Pedrinho fez a mesma solicitação, que não foi atendida.