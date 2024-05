Álvaro Pacheco, em treino do Vasco nesta sexta-feira (24) - Leandro Amorim / Vasco

Álvaro Pacheco, em treino do Vasco nesta sexta-feira (24)Leandro Amorim / Vasco

Publicado 24/05/2024 19:45

Leia mais: Coutinho desembarca no Rio e confirma conversas para voltar ao Vasco

Ele, inclusive, esteve presente em São Januário para acompanhar a classificação cruz-maltina na Copa do Brasil. O elenco, porém, ganhou dois dias de folga após passar pelo Fortaleza, na terça-feira (21), e se reapresentou nesta sexta.



Álvaro Pacheco comandou seu primeiro treinamento no tarde desta sexta-feira, no CT Moacyr Barbosa.



Todas as informações em https://t.co/CYTsuTfPxl



https://t.co/7k31QQGkfQ



Leandro Amorim #VascoDaGama pic.twitter.com/TV0gsvHduR — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 24, 2024

Como treinador, Álvaro Pacheco comandou Vizela e Estoril até chegar ao Vitória de Guimarães, onde fez bom trabalho e conquistou o 5º lugar do Campeonato Português. O treinador, de 52 anos, rescindiu com o clube para acertar com o Vasco, em sua primeira experiência no exterior.

Leia mais: Medel avança em negociações com o Boca e se aproxima de saída do Vasco

Com o adiamento do Campeonato Brasileiro por causa da tragédia no Rio Grande do Sul, o Vasco só voltará a campo no dia 2 de junho, às 16h (de Brasília), diante do Flamengo, no Maracanã. Será a primeira partida com o novo comandante na beira do campo.