Álvaro Pacheco - Matheus Lima / Vasco

Álvaro PachecoMatheus Lima / Vasco

Publicado 26/05/2024 16:00

Rio - Novo treinador do Vasco, Álvaro Pacheco, de 52 anos, irá estrear contra o Flamengo, no próximo dia 2, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Para começar bem, o treinador terá que quebrar uma escrita negativa dos últimos dois estrangeiros que dirigiram o clube de São Januário.

Tanto Ricardo Sá Pinto, que comandou o clube carioca, em 2020, quanto Ramón Díaz, que dirigiu o Cruz-Maltino em 2023 e neste ano, estrearam com derrota. O português fez seu primeiro jogo na derrota para o Corinthians, em São Januário, pelo Brasileiro de 2020. A partida ocorreu em outubro e terminou com o placar de 2 a 1.

Ramón Díaz comandou o Vasco em uma grande recuperação que evitou o rebaixamento para a Série B no ano passado, mas o seu começo foi negativo. Em julho, o Cruz-Maltino perdeu para o Athletico-PR por 2 a 0, na estreia do argentino, também em São Januário.



O clube de São Januário também tentará quebrar um jejum negativo contra o maior rival. Nos últimos cinco jogos, o Vasco não conseguiu derrotar o Flamengo. No total, foram quatro vitórias do Rubro-Negro e um empate.