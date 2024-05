Pablo Vegetti - Leandro Amorim / Vasco

Pablo VegettiLeandro Amorim / Vasco

Publicado 23/05/2024 08:22

Rio - Artilheiro do Vasco na temporada de 2024, o atacante Pablo Vegetti, de 36 anos, já superou sua marca do ano passado pelo clube carioca, mesmo atuando em menos jogos que em 2023. No momento, o argentino anotou 11 gols pelo Cruz-Maltino na atual temporada.

No ano passado, o artilheiro chegou ao Rio no meio da temporada e entrou em campo em 21 jogos pelo Brasileiro. Vegetti anotou 10 gols e ajudou o Vasco na fuga contra o rebaixamento para a Série B. Na atual temporada, o atacante atuou em 19 partidas e já superou em uma bola na rede os números do ano passado.



Vale lembrar que no começo do ano, Vegetti passou em branco nos quatro primeiros jogos, quando atuou no sacrifício devido a uma fissura na costela. Depois que tratou a lesão, o argentino fez dois gols no clássico contra o Botafogo, quando pode voltar aos gramados.



Revelado pelo Villa San Carlos, da Argentina, o atacante teve uma passagem pelo chileno Rangers de Talca, e posteriormente fez toda a sua carreira no seu país. Ele passou por Colón, Ferro Carril, Gimnastia, Boca Unidos, Instituto, Belgrano, até se transferir para o Vasco no meio do ano passado.