Visão aérea de todo o complexo de São Januário no projeto de reformaReprodução

Publicado 23/05/2024 14:48

Rio - A Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro marcou duas datas importantes para acelerar o processo do Projeto de Lei Complementar 142/23, que, caso seja aprovado, dará ao Vasco a possibilidade de vender o potencial construtivo de São Januário para outras regiões da cidade. Os recursos serão usados para a reforma da Colina Histórica.

Foi marcada para a próxima segunda-feira (27) uma reunião extraordinária para votação de um parecer conjunto de todas as 17 comissões sobre o PLC. Isso será determinante para acelerar o cenário, em que, caso cada comissão seguisse os prazos normais, poderia demorar cerca de oito meses para ir ao plenário.

O segundo evento relevante está marcado para a próxima quarta-feira (29), uma audiência pública na Barra da Tijuca, bairro principal na posição de receptor do potencial construtivo. A audiência é uma exigência para que o projeto tenha prosseguimento.

Em um cenário geral, foram exigidas três audiências, sendo que a primeira aconteceu no dia 15 de maio na Câmara dos Vereadores. Marcaram presença representantes da Prefeitura do Rio e Pedrinho, presidente do Vasco associativo. A terceira será em São Januário, ainda sem data definida.