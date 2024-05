Bandeira do Vasco - Foto: Leandro Amorim | Vasco da Gama

Bandeira do VascoFoto: Leandro Amorim | Vasco da Gama

Publicado 22/05/2024 21:21

Rio - Nesta quarta-feira, 22, a Justiça determinou que a 777 Partners deve abrir o escritório da Vasco SAF para a realização de uma perícia de documentos. A decisão é de Paulo Assed Estefan, da 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Este é mesmo o juiz que concedeu a liminar que tirou a SAF do controle das mãos do grupo estadunidense. A informação foi dada primeiro pelo jornal "O Globo".