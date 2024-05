Josh Wander foi um dos fundadores da 777 Partners - Rafael Ribeiro / Vasco da Gama

Josh Wander foi um dos fundadores da 777 PartnersRafael Ribeiro / Vasco da Gama

Publicado 23/05/2024 23:04

Rio - Uma empresa que foi contratada para revisar o portfólio de clubes da 777 Partners avalia a venda dos times que pertencem à holding - um deles seria o Vasco. A informação foi dada nesta quinta-feira, 23, pelo site "Bloomberg", dos Estados Unidos.

A Moelis & Company, um banco de investimento global que fornece consultoria, foi chamada para apresentar opções e conter a crise na 777. A empresa estadunidense é sócia dos seguintes clubes: Genoa (ITA); Hertha Berlin (ALE); Red Star (FRA); Melbourne (AUS); Standard de Liège (BEL); e Vasco (BRA). Além disso, possui uma participação minoritária no Sevilla (ESP).

Ainda segundo o site, as discussões estão em estágio inicial. Dessa forma, não há certeza de que algum clube do portfólio terá que ser vendido.