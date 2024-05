Medel em ação pelo Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Medel em ação pelo VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 23/05/2024 22:24

Rio - Gary Medel foi fundamental para a permanência do Vasco na elite do futebol brasileiro em 2023, mas perdeu espaço no time e não entra em campo desde a saída da comissão técnica de Ramón Díaz. O jogador, de 36 anos, tem vínculo com o Cruz-Maltino até o fim de 2024. Portanto, poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir do segundo semestre deste ano. O Boca Juniors já fez sondagens pelo atleta



O Gigante da Colina oficializou a contratação do chileno no dia 11 de julho do ano passado . Medel é volante de origem, mas foi deslocado para a zaga e rapidamente se firmou no setor. Experiente, o camisa 17 também assumiu um importante papel de liderança no vestiário cruz-maltino naquele momento.

No início desta temporada, ele se manteve como titular mesmo com algumas oscilações dentro de campo. No meio de abril, desfalcou o Vasco na partida contra o Red Bull Bragantino e no clássico com o Fluminense, porque foi ao Chile ficar com a mãe, que passava por um problema de saúde

Ele retornou no fim do mês, ficou à disposição do time e foi titular na derrota por 4 a 0 para o Criciúma, em São Januário, no dia 27 . Na ocasião, foi substituído durante o intervalo.