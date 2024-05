Souza chegou ao Istambul Basaksehir no início deste ano e entrou em campo 13 vezes - Divulgação / Istambul Basaksehir

Rio - Além de Philippe Coutinho, o volante Souza pode voltar ao Vasco na próxima janela de transferências para encerrar a carreira, segundo a 'Band'. O atleta recebeu o convite do meio-campista, que negocia retorno ao Cruz-Maltino, para que atuassem juntos neste ano. A dupla jogou no clube entre 2009 e 2010.

Souza tem contrato com o Istanbul Basaksehir até maio do ano que vem, mas uma rescisão amigável não seria dificultada. Ele chegou a negociar com o Vasco no fim do ano passado, quando esteve no clube tratando uma lesão.

O acerto estava apalavrado com o antigo diretor de futebol Paulo Bracks. Após a troca, a nova gestão não teve interesse em seguir a negociação naquele momento.

Enquanto isso, Coutinho veste a camisa do Al-Duhail, no Catar, emprestado pelo Aston Villa, da Inglaterra, mas busca uma rescisão amigável para selar o retorno ao Vasco

Ele já tem conversas com Pedrinho, presidente do Cruz-Maltino, e aceitaria reduzir seu salário para atuar na equipe . O meia, inclusive, fará uma viagem ao Rio de Janeiro no próximo fim de semana, que pode acelerar o seu acerto com o clube de São Januário.

Revelado pelo Vasco, Coutinho atuou fora do Brasil desde a metade de 2010. Ele passou por clubes importantes como Liverpool, Inter de Milão, Barcelona e Bayern. Em 2018, defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo.