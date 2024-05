Payet participou de dois gols do Vasco no duelo com o Fortaleza - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 22/05/2024 16:48

Rio - Dimitri Payet assumiu o papel de maestro do Vasco. O craque francês, de 37 anos, faz uma boa temporada e foi fundamental para o Cruz-Maltino avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. O camisa 10 participou de dois gols na classificação sobre o Fortaleza, nesta terça-feira (21), em São Januário, e se tornou o maior garçom em competições nacionais na temporada.

Somando as participações no Brasileirão e Copa do Brasil, Payet tem quatro assistências em quatro jogos disputados. O francês tem média de participação em um gol a cada 73 minutos, de acordo com o "SofaScore". Ele ainda deu seis passes decisivos e criou outras duas grandes chances, além de acertar 86% dos passes.

Nos últimos oito jogos, Payet participou diretamente de 8 dos 15 gols do Vasco. No período, fez um gol e deu sete assistências, além de colaborar com três pré-assistências. Contra o Fortaleza, o francês deu uma assistência para Lucas Piton, além de participar da construção do segundo gol da equipe, marcado por Vegetti.

Na temporada, Payet soma dez participações em gols em 14 jogos disputados. Ao todo, são dois gols e oito assistências, sendo o segundo maior garçom do futebol brasileiro no ano. Contratado no ano passado, o craque francês reencontrou o bom futebol no Vasco e já tem quatro gols e oito assistências em 31 partidas disputadas com a camisa vascaína.