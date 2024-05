Câmara dos Vereadores aprovou parecer conjunto de potencial construtivo do Vasco - Divulgação

Publicado 27/05/2024 16:35 | Atualizado 27/05/2024 16:36

Rio - Mais um passo foi dado na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro para a aprovação do potencial construtivo do Vasco. Nesta segunda-feira (27), as 17 comissões responsáveis pela análise do projeto votaram favoráveis ao parecer conjunto, o que representa economia de cerca de oito meses nos trâmites que possibilitará a reforma de São Januário.

Com isso, o projeto pode começar a ser apreciado no plenário nos próximos dias, faltando apenas as audiências públicas exigidas: uma na Barra da Tijuca, principal bairro receptor do potencial construtivo, nesta quarta-feira (29), e outra em São Januário, ainda com data a ser definida. A primeira, na Câmara, ocorreu no dia 15 deste mês.

Todos os vereadores das comissões presentes votaram a favor do parecer conjunto. A reunião foi presidida pelo vereador Paulo Pinheiro (PSOL).