Álvaro Pacheco em treino do VascoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 27/05/2024 10:00 | Atualizado 27/05/2024 10:05

Rio - Novo treinador do Vasco, Álvaro Pacheco, de 52 anos, chega com a missão de melhorar o aproveitamento do Cruz-Maltino na temporada, e tem na melhora do sistema defensivo uma das prioridades. Na atual temporada, o clube carioca entrou em campo em 21 partidas e sofreu 31 gols, uma média de 1,4 gol por jogo.

O comandante chega credenciado pelo bom trabalho no Vitória de Guimarães, que ficou em quinto lugar no Campeonato Português. Em relação ao sistema defensivo, o desempenho de Pacheco no clube lusitano foi mediano, mas bem superior aos números do Vasco na atual temporada.

Álvaro assumiu o Vitória de Guimarães durante a temporada e dirigiu a equipe em 24 partidas do Campeonato Português. Foram 14 vitórias, cinco empates e sete derrotas. Um aproveitamento de 65,2%. Em relação ao número de gols sofridos foram 28. Uma média de 1,07 gol por confronto.



Em relação ao número de partidas sem sofrer gols os números são semelhantes. O Vasco ficou seis no ano, enquanto sob o comando de Álvaro, o Vitória ficou sete no Campeonato Português. Porém, nas últimas partidas, o Cruz-Maltino vem sofrendo muitos gols. Dos seis jogos que não levou gols em 2024, cinco foram pelo Campeonato Carioca.