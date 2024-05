Juan Sforza chegou ao Vasco no início deste ano, e, até aqui, entrou em campo 14 vezes - Leandro Amorim / Vasco

Juan Sforza chegou ao Vasco no início deste ano, e, até aqui, entrou em campo 14 vezesLeandro Amorim / Vasco

Publicado 25/05/2024 17:00

Se nada mudar, os jogos da Copa do Brasil serão nos dias 30 de julho ou 1º de agosto (ida) e 6, 7 ou 8 de agosto (volta). Sendo assim, Sforza, que foi titular na maioria dos jogos da seleção argentina no Torneio Pré-Olímpico, não estará à disposição do técnico Álvaro Pacheco. Vale ressaltar que o Vasco, porém, não tem a obrigação de liberar o atleta para disputar os Jogos de Paris.

Na última terça-feira (21), quando o Cruz-Maltino passou pelo Fortaleza , em São Januário, o garoto foi titular. Na decisão por pênaltis, inclusive, ele foi o responsável pela segunda cobrança do time e mandou a bola no ângulo, deslocando o goleiro adversário.Natural de Rosário, Sforza é uma das principais promessas do futebol argentino e passou por todas as categorias de base da seleção. Cria do Newell's Old Boys, fez mais de 100 partidas pelo clube. Ele chegou ao Vasco no início deste ano, e, até aqui, entrou em campo 14 vezes.