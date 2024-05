Guarín teve passagem de apenas 15 jogos pelo Vasco em 2019 - Reprodução

Publicado 27/05/2024 21:29

Rio - Ex-jogador do Vasco, o colombiano Freddy Guarín admitiu, em entrevista à revista "Semana", de seu país, que sofre com o alcoolismo e precisou se internar para tratar o vício. De acordo com o ex-meia, de 37 anos, seu pior momento foi logo após a aposentadoria, em 2021, quando deixou o Millonarios.

"Fui alcoólatra social durante vários anos em que joguei futebol. Foi aí que o meu comportamento começou e que tomei decisões erradas. Quando saí do Millonarios, toquei no ponto mais baixo, porque durante caí no fundo do meu vício. Não trabalhei, perdi a minha dignidade, o meu círculo social próximo, a confiança dos entes queridos e o que tenho de mais importante e valioso, que são meus três filhos. Perdi muitas coisas de enorme valor", disse Guarín.

Em março de 2021, o colombiano chegou a ser acusado de violência doméstica e foi detido pela polícia local. No momento da ação, de acordo com a imprensa local na época, ele ainda tentou agredir policiais e médicos que participaram.

"O álcool sempre foi o pior gatilho para tudo o que eu via. Sou 100% alcoólatra. Admito isso. Mas sou um viciado em recuperação, e o aprendizado é um grande motivador. (...) Fiz isso para recuperar a confiança minha, dos meus filhos e dos meus familiares. Me projetar e aceitar foi o principal. Não consegui fazer isso sozinho e me deixei ajudar. Posso dizer com segurança: esta é a última vez que sofro. Já bati nas portas do inferno e vi não é a melhor coisa", contou o ex-jogador.

Atualmente, Freddy Guarín garante que está bem e luta para se reaproximar de pessoas queridas, que se afastaram em meio aos problemas. O colombiano fica grande parte do dia sob acompanhamento de psicólogos, psiquiatras e terapeutas.

"Preciso antes de mais de reconquistar a confiança em mim mesmo, a confiança dos meus filhos e dos meus familiares. Aceitar é o ponto principal. Não consegui sozinho e deixei que me ajudassem. Estou nesse processo. Posso dizer com segurança que este tratamento é o definitivo. Já bati às porta do inferno e não é nada bom."

Guarín chegou ao Vasco em 2019 e teve passagem marcada pelo gol que marcou na vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, que garantiu o Cruz-Maltino na Série A do ano seguinte. No entanto, disputou apenas 15 jogos. Seu principal clube foi o Porto, onde venceu Liga Europa e foi tricampeão do Campeonato Português e da Taça de Portugal.