Pedrinho, presidente do Vasco, em reunião com vereadores na Câmara - Reprodução

Publicado 28/05/2024 16:58

Rio - O Vasco segue empenhado para conseguir reformar São Januário. O presidente Pedrinho se reuniu nesta terça-feira (28) com os vereadores, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, para esclarecer alguns pontos sobre o plano de reforma. O encontro acontece na véspera da penúltima audiência pública do Projeto de Lei do potencial construtivo do estádio.

O arquiteto Sérgio Dias, responsável pelo projeto de reforma do estádio, esteve presente na reunião e ajudou a esclarecer alguns pontos questionados pelos vereadores. Segundo o "ge", os parlamentares questionaram a ausência de delimitação exata do perímetro no entorno de São Januário que terá que receber melhorias. Os representantes da Prefeitura se comprometeram em incluir anexos no projeto.

Além disso, os vereadores ressaltaram a necessidade de se criar um mecanismo melhor de fluxo de caixa para que o Vasco faça a venda do potencial construtivo com menos travas burocráticas. A Prefeitura acenou com a possibilidade de um seguro garantia ampliado, mas a ideia ainda será avaliada.

A primeira das duas audiências públicas acontecerá nesta quarta (29), na Barra da Tijuca. Já a segunda será em São Januário e ainda não tem data marcada. A Câmara tem a intenção de realizar a primeira das duas votações necessárias em plenário antes do recesso parlamentar, em junho.