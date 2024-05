Bandeira do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 23/05/2024 20:21

Rio - Nesta quinta-feira, 23, a Vasco SAF abriu o escritório e entregou seus documentos para a perícia contábil. Os peritos estavam no local desde a parte da manhã, mas foram liberados de tarde, depois da chegada de um oficial de Justiça. A informação foi dada primeiro pelo site "ge".

A decisão foi de Paulo Assed Estefan, da 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Este é mesmo o juiz que concedeu a liminar que tirou a SAF do controle das mãos do grupo estadunidense.

Entenda o caso

Além da suspensão do efeito dos contratos da 777 Partners com a SAF do Vasco, o magistrado nomeou uma empresa independente para elaborar laudo econômico-financeiro e investigar as operações contábeis denunciadas pelo clube na ação.

Entretanto, na segunda feira, 20, a perícia foi barrada na entrada do escritório da SAF e não conseguiu executar a "ação surpresa". Na ocasião, a advogada da SAF defendeu que o despacho assinado pelo juiz Paulo Assed Estefan não possuía permissão para acesso e perícia no escritório.

Um novo despacho foi enviado, mas a entrada no local permaneceu proibida. O caso foi relatado ao magistrado.

Já nesta quinta-feira, o clima foi de cordialidade. A Vasco SAF disponibilizou a documentação pedida, e o encontro, segundo o site, correu sem maiores transtornos.