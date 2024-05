Gary Medel - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 22/05/2024 16:20

Rio - Sem espaço no Vasco, Gary Medel, de 36 anos, vem sendo ventilado como possível reforço do Boca Juniors. De acordo com informações do jornalista argentino Diego Yudcovsky, o clube de Buenos Aires deseja o retorno do veterano, que atuou no hexacampeão sul-americano em 2011, e fez sondagens.

A sondagem do Boca a Medel não é nova. No começo do ano, o volante chegou a ser ventilado no atual vice-campeão da Libertadores, mas na ocasião, o chileno estava com prestígio no Vasco e rechaçou a possibilidade de uma transferência.



"Sou grato aos torcedores do Boca que sempre me encanta, me dizem coisas bonitas, mas parece difícil (retornar ao Boca).Aqui no Vasco estou muito feliz, as pessoas também me amam muito. Tenho um contrato até dezembro, mas espero poder prolongá-lo um pouco mais", disse Medel em entrevista à "Radio Mitre", do Chile.



Porém, tudo mudou nas últimas semanas. O clima entre Medel e o elenco não seria dos melhores e após a saída de Ramón Díaz, o veterano perdeu espaço. O futuro do chileno segue indefinido e a chegada de Álvaro Pacheco deverá ser fundamental para os próximos capítulos da situação do atleta.