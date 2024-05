Comemoração dos jogadores do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Publicado 22/05/2024 16:06 | Atualizado 22/05/2024 16:07

"A gente deixa essas coisas extracampo para fora do campo. A gente tenta focar ao máximo nos jogos e nos treinos, foi o que fizemos hoje. Viemos aqui e nos classificamos para a próxima fase da Copa do Brasil. A gente deixa o extracampo para fora do campo e se blinda para buscar o melhor para o Vasco sempre", destacou Lucas Piton , na zona mista de São Januário.

O extracampo começou a ficar quente na quarta-feira da semana passada (15), quando veio à tona a notícia de que a diretoria do Vasco entrou com uma ação cautelar na Justiça contra a 777 Partners . O movimento do clube associativo visou evitar uma futura penhora das ações que pertencem ao grupo estadunidense.

No mesmo dia, a 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido em caráter liminar . Dessa forma, a decisão tirou o controle da SAF do Vasco das mãos da 777 Partners.

O futebol, então, passou a ser comandado pela associação. Em entrevista coletiva concedida no dia seguinte, quinta-feira (16), o presidente do clube, Pedrinho, defendeu a ação na Justiça e falou sobre o futuro do Cruz-Maltino