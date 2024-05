Jogo entre Vasco e Fortaleza pela Copa do Brasil teve arbitragem polêmica - Leandro Amorim / Vasco

Jogo entre Vasco e Fortaleza pela Copa do Brasil teve arbitragem polêmicaLeandro Amorim / Vasco

Publicado 22/05/2024 11:41 | Atualizado 22/05/2024 12:04

Rio - Vasco e Fortaleza protagonizaram uma disputa de tirar o fôlego em meio a uma arbitragem polêmica. A CBF divulgou nesta quarta-feira (22) os áudios do VAR na partida, que terminou empatada por 3 a 3 e com vitória dos cariocas por 5 a 4 na disputa de pênaltis.

Ao todo, foram quatro lances analisados pelo VAR ( veja aqui ). Em duas ocasiões, o árbitro Wilton Pereira Sampaio foi na cabine. Na primeira, assinalou pênalti do atacante Marinho, do Fortaleza, após toque da bola na mão. Já na segunda, anulou um pênalti marcado a favor do Fortaleza.

O lance de Marinho foi o mais polêmico. O Fortaleza saiu na frente do placar com gol do próprio atacante, aos oito minutos. Menos de dez minutos depois, veio a jogada. Ele tentou desviar, a bola primeiro tocou no peito e, em seguida, no braço. A arbitragem interpretou penalidade.

"Para no contato, outro ângulo. É na mão. Deixa só eu terminar de checar com calma. Só tem esse ângulo? Me dá esse. A bola vem de lá, e ele domina com a mão. Wilton, recomendo revisão para possível penal. Jogador bloqueia bola com o braço", disse o VAR.



Já no segundo lance, a bola não tocou na mão do zagueiro Maicon, do Vasco. Na imagem, é possível notar que a bola toca na perna, mas o árbitro Wilton Pereira Sampaio interpretou como mão inicialmente. O VAR recomendou a revisão da jogada e corrigiu a marcação.

O Vasco venceu o Fortaleza por 5 a 4, nos pênaltis, após empate por 3 a 3 no tempo regulamentar, e garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Agora, o Cruz-Maltino terá quase duas semanas de preparação até o próximo compromisso, diante do Flamengo, dia 2 de junho, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 7ª rodada do Brasileirão.