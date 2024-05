Lucas Piton - Divulgação / Vasco

Publicado 22/05/2024 09:31

Rio - Um dos principais destaques do Vasco na Copa do Brasil 2024 é Lucas Piton. O lateral- esquerdo foi decisivo nos dois últimos jogos na competição e ajudou a mandar o time para as oitavas de final. Diante do Água Santa, na segunda fase, marcou um gol no tempo regulamentar e nas cobranças de pênalti. Na última terça-feira, 21, contra o Fortaleza, pela terceira fase, repetiu a dose.

“Busco sempre ajudar o time da melhor maneira possível: fazendo gols; dando assistências; ou marcando atrás. Então, vou sempre tentar fazer o meu papel. Se for fazer gol, melhor ainda”, disse Lucas Piton, após a vitória sobre o Fortaleza.



A partida contra o Água Santa aconteceu no dia 7 de março, em São Januário. Na ocasião, o Vasco vencia a partida por 2 a 0, mas levou a virada com um gol aos 43 minutos do segundo tempo. A eliminação parecia certa, mas Piton apareceu na área numa jogada de bola pelo alto para desviar de cabeça e deixar tudo igual no marcador.



Com o empate, a partida foi para os pênaltis. O Cruz-Maltino venceu por 4 a 1 e avançou na competição. O lateral-esquerdo fez um dos gols nas cobranças. Na noite da última terça-feira, também houve emoção. O Vasco chegou a estar atrás no placar duas vezes, mas buscou o empate em 2 a 2. Aos 31 minutos da etapa



complementar, Payet descolou lindo passe para Lucas Piton, que estava dentro da área. O camisa 6 finalizou e colocou o Gigante da Colina em vantagem.



“No pré-jogo, eu vi um vídeo que o zagueiro deles não faz muito essa cobertura. Então, eu busquei aquele espaço, sabia que o Payet poderia dar esse passe para mim. Vi o espaço e fui buscando a bola. O Payet conseguiu dar o passe e finalizei para virar o jogo”, contou Piton.

Já na reta final, aos 43 minutos, o Cruz-Maltino sofreu o empate em 3 a 3, e a decisão foi para os pênaltis. Com uma cobrança de Piton, o Vasco venceu por 5 a 4 e garantiu vagas nas oitavas de final da Copa do Brasil.



"Nosso elenco trabalha muito para ganhar os jogos. Hoje (terça), a gente trabalhou para classificar. Começamos atrás, buscamos a virada, conseguimos a virada, infelizmente tomamos o gol no final, mas buscando sempre a classificação. Graças a Deus ela veio. A gente vai sempre trabalhar pelo melhor para o Vasco", destacou Piton.