Boinas foram vendidas nas ruas de São Januário antes da partida contra o FortalezaReprodução / News Almirante

Publicado 22/05/2024 11:38 | Atualizado 22/05/2024 11:51

Rio – A empolgação tomou conta dos vascaínos após a vitória do time contra o Fortaleza nos pênaltis , nesta terça-feira (21), garantindo a vaga do clube para as oitavas de final da Copa do Brasil. Além da suada classificação, a euforia com a chegada do técnico português Álvaro Pacheco é tanta que a boina, uma de suas marcas registradas, já virou moda entre a torcida.

Antes da partida, foi possível encontrar diversos camelôs vendendo o item no entorno de São Januário. Na arquibancada, muitos torcedores assistiram o jogo com o acessório na cabeça.

Torcedor ilustre do Vasco, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, também "aderiu" à moda e foi visto no restaurante do estádio com uma boina cinza.

Em entrevista ao site "Trivela", André Guedes, um dos vendedores do produto ao lado de fora de São Januário, disse ter levado 150 unidades para a partida, cada uma custando R$ 30. O item quase esgotou, segundo ele. A tendência, ainda de acordo com André, é que a "onda" aumente nos próximos jogos.

Álvaro Pacheco começou a usar boinas por causa de uma exigência do Vizela, clube português que treinou entre 2019 e 2022. Ele precisou vestir roupas formais e abandonar o seu boné. A revelação foi feita ao podcast português "Ataque Rápido", em episódio lançado no fim de 2022.

"Usava bonés antes, mas teve um período no Vizela em que optamos por usar trajes mais formais. Eu disse que queria continuar usando bonés e o diretor esportivo disse que não ficava bom. Aí veio a boina e eu gostei. Gostei da boina, do ar que dá, e também o conforto que dá. Sendo careca, não só no verão, mas também na chuva, sentia um desconforto muito grande. Quem é careca sabe do que eu estou falando. Eu que não gosto de pegar frio na cabeça, então a boina foi uma ideia fantástica."

Pacheco estreia no Vasco em 2 de junho, no clássico contra o Flamengo, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.