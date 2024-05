Vegetti brilhou na classificação do Vasco sobre o Fortaleza na Copa do Brasil - Leandro Amorim / Vasco

Vegetti brilhou na classificação do Vasco sobre o Fortaleza na Copa do BrasilLeandro Amorim / Vasco

Publicado 22/05/2024 09:44

Rio - Pablo Vegetti brilhou na classificação do Vasco na Copa do Brasil. O centroavante argentino, de 35 anos, marcou duas vezes no empate por 3 a 3 com o Fortaleza, nesta terça-feira (21), em São Januário, além de converter a cobrança de pênalti na disputa de penalidades que garantiu o Cruz-Maltino nas oitavas de final da competição.

Com os dois gols anotados diante do Fortaleza, Vegetti chegou a sete em dez jogos disputados pelo Vasco na soma do Brasileirão e Copa do Brasil. Além disso, o centroavante argentino ainda tem uma assistência, o que o torna o jogador com mais participações em gols em competições nacionais em 2024, de acordo com o "SofaScore".

Vegetti foi contratado pelo Vasco em agosto do ano passado. O centroavante argentino não demorou para se firmar entre os titulares e se tornar um dos destaques da equipe. Referência do ataque vascaíno, ele soma 21 gols e três assistências em 40 jogos com a camisa do clube. Na temporada, são 11 gols e duas assistências em 19 partidas.

Após a classificação na Copa do Brasil, o Vasco terá dez dias para trabalhar já sob o comando de Álvaro Pacheco. O Gigante da Colina volta a campo somente no próximo dia 2 de junho, às 16h (de Brasília), contra o Flamengo, no Maracanã, pela 7ª rodada do Brasileirão.