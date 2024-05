José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, e Pedrinho - Reprodução/Instagram

José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, e Pedrinho Reprodução/Instagram

Publicado 22/05/2024 13:54

Rio - A Crefisa, patrocinadora do Palmeiras, esteve perto de um acordo para comprar os 70% da SAF do Vasco que pertencem à 777 Partners. O proprietário da empresa, José Roberto Lamacchia, quase chegou a um entendimento financeiro com os norte-americanos, mas desistiu do negócio para não atrapalhar a reeleição de sua mulher, Leila Pereira, como presidente do Palmeiras. As informações foram divulgadas pelo site "ge".

LEIA MAIS: 777 promete pagar direitos de imagem após retomar controle da SAF do Vasco

Inicialmente, a 777 deixou claro que desejava, pelo menos, 120 milhões de dólares (R$ 618 milhões na cotação atual) pelo negócio. O valor é quase o dobro dos R$ 310 milhões que a empresa já investiu na SAF do Vasco. No entanto, Lamacchia acenou que pagaria 110 milhões de dólares (R$ 566 milhões) pelo futebol cruz-maltino por meio de uma de suas empresas, a Crefipar Participações e Empreendimentos.

ponto de divergência entre o empresário brasileiro e a 777 era a forma de pagamento. A atual dona da SAF queria receber o valor à vista, enquanto Lamacchia tentava um acordo para pagar metade no ato da compra e a outra metade após dois anos. As partes buscavam um consenso, até O único. A atual dona da SAF queria receber o valor à vista, enquanto Lamacchia tentava um acordo para pagar metade no ato da compra e a outra metade após dois anos. As partes buscavam um consenso, até o associativo conseguir reassumir o controle do futebol através de uma liminar e interromper as conversas.

VEJA TAMBÉM: Boina de Álvaro Pacheco faz sucesso e vira moda entre torcedores do Vasco

Se a venda fosse concretizada, a Crefisa assumiria todas as obrigações que a 777 tinha previstas em contrato. Com isso, a empresa brasileira precisaria aportar R$ 270 milhões em setembro deste ano e outros R$ 120 milhões em setembro de 2025.

A negociação entre 777 e Crefisa acontecia há vários meses. Em fevereiro, a empresa de Lamacchia recebeu um resultado de due diligence, serviço de investigação contratado por quem está interessado em adquirir um negócio, para saber dos riscos envolvidos.

Com a divulgação do interesse na mídia, a pressão em Leila Pereira cresceu nos bastidores do Palmeiras por conta do envolvimento de seu marido no negócio. Para não prejudicar o objetivo da mulher de se reeleger presidente do Palmeiras por mais três anos, Lamacchia decidiu encerrar as negociações. Agora, a SAF do Vasco busca novos possíveis compradores.