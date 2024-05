Gabriel Pec defende o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos - Divulgação / LA Galaxy

Gabriel Pec defende o Los Angeles Galaxy, dos Estados UnidosDivulgação / LA Galaxy

Publicado 26/05/2024 19:30 | Atualizado 26/05/2024 19:36

Rio - O sucesso de Gabriel Pec no Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, tem beneficiado o Vasco. O clube carioca já recebeu mais de R$ 200 mil em bônus por causa dos gols marcados pelo jogador. O último foi na vitória sobre o Houston Dynamo por 2 a 1, neste sábado (25), na Califórnia, pela Major League Soccer (MLS).

Segundo o "ge", Vasco adicionou uma cláusula na venda que obriga o LA Galaxy a pagar US$ 10 mil (cerca de R$ 50 mil) a cada gol do atacante. Gabriel Pec já marcou quatro gols, ou seja, rendeu mais de R$ 200 mil para os cofres do Cruz-Maltino. A cláusula tem limite de 50 gols, o que pode render até R$ 2,4 milhões para o clube.

Revelado pelo Vasco, Gabriel Pec foi vendido no início deste ano por US$ 10 milhões (cerca de R$ 50 milhões na cotação da época). Promovido aos profissionais em 2019, o atacante disputou 179 partidas, marcou 26 gols e deu 14 assistências.