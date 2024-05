Álvaro Pacheco e Pedro Martins serão apresentados pelo Vasco nesta sexta (31) - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 29/05/2024 14:05

Rio - O Vasco anunciou nesta quarta-feira (29) a data das apresentações de Álvaro Pacheco, novo treinador da equipe, e Pedro Martins, novo diretor de futebol do Cruz-Maltino. Ambos serão apresentados nesta sexta-feira (31), a partir das 14h, em São Januário.

Álvaro Pacheco chega ao Vasco após fazer um bom trabalho no Vitória de Guimarães, de Portugal. O português comandou o clube em 32 partidas, com um aproveitamento de cerca de 56%, e fez a equipe encerrar o campeonato nacional na quinta colocação. Ele rescindiu com o clube português para assinar um contrato válido até o fim da temporada, com opção de renovação até o fim de 2025, com o Cruz-Maltino.

Já Pedro Martins foi anunciado como novo diretor de futebol do Vasco no início do mês, após deixar o Cruzeiro. Ele também soma passagens por Athletico-PR e Ferroviária, além de já ter sido vice-presidente de competições da Federação Paulista de Futebol (FPF).