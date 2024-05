Vasco foi tricampeão carioca em 1994 - Reprodução

Publicado 29/05/2024 17:16

Rio - O Vasco anunciou, na tarde desta quarta-feira (29), que realizará um evento em São Januário que contará com a exposição de itens históricos do tricampeonato carioca de 1994, que completou 30 anos no dia 15 de maio. A ExpoVasco acontecerá no dia 8 de junho, entre 10h e 17h.

O evento arrecadará alimentos para moradores das comunidades no entorno de São Januário em situação de vulnerabilidade social. A ExpoVasco contará com camisas de jogadores, medalhas, revistas, faixas de campeão, documentos, flâmulas, ingressos e outros objetos que fazem parte da história do Cruz-Maltino.

O Vasco conquistou o tricampeonato carioca no dia 15 de maio de 1994 com uma vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense. Jardel fez os dois gols da decisão. Foi a primeira vez que o Gigante da Colina conseguiu o feito, que já tinha sido alcançado por Flamengo, Fluminense e Botafogo.

Os ingressos para o evento são limitados e estão à venda no site sympla.com.br.

Veja os valores:

Inteira = R$ 30,00

Meia = R$ 15,00

Meia Solidária = R$ 15,00 (o visitante deve levar 1kg de alimento não perecível para entregar junto a apresentação do seu ingresso. Os alimentos serão destinados aos moradores em situação de vulnerabilidade social das comunidades do entorno do Estádio São Januário)



Gratuidades:



Previstas em lei: o beneficiário deverá apresentar documento pessoal original, com foto, na entrada do evento.

Crianças até 12 anos