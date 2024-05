Pedrinho, presidente do Vasco - Reprodução / Instagram

Publicado 29/05/2024 15:03

Vasco, comentou nesta quarta-feira (29) sobre as negociações envolvendo Philippe Coutinho, meia revelado pelo clube e que, atualmente, pertence ao Aston Villa, da Inglaterra. O dirigente confirmou o interesse das duas partes no retorno do meia ao Cruz-Maltino, e garantiu que terá uma reunião com o jogador na próxima semana. Rio - Pedrinho, presidente do, comentou nesta quarta-feira (29) sobre as negociações envolvendo Philippe Coutinho, meia revelado pelo clube e que, atualmente, pertence ao Aston Villa, da Inglaterra. O dirigente confirmou o interesse das duas partes no retorno do meia ao Cruz-Maltino, e garantiu que terá uma reunião com o jogador na próxima semana.

"O Coutinho causa um alvoroço, na minha casa também, meu filho me pergunta todo dia. Ele tem um contrato com o Aston Villa, o mais importante é que ele tem o interesse de vir e nós temos o interesse de trazer esse grande jogador e ídolo da torcida do Vasco. Não é um movimento fácil. Após o clássico, eu vou encontrar com ele e teremos uma direção maior. Até agora foram conversas por telefone. Vamos entender a realidade e pensar no próximo passo", comentou Pedrinho.

Thiago Alcântara, outro nome que o Cruz-Maltino estaria de olho para a próxima janela de transferências. O presidente do Vasco também negou quaisquer conversas com

"A única conversa que a gente teve foi com o Philippe Coutinho, não teve conversa mais com nenhum outro jogador. E a gente precisa ser muito verdadeiro, transparente e realista com o torcedor. Eu preciso entender o que é o caixa da SAF. Entendendo o que é o caixa da SAF, vou passar verdadeiramente quais são as perspectivas de investimento provável", disse Pedrinho.

Flamengo, no próximo domingo (2), às 16h, no Maracanã. O dirigente falou sobre seus planos para o clube, mas deu tranquilidade ao técnico português. Pedrinho também abordou uma conversa que teve com Álvaro Pacheco, novo treinador do Vasco, que estreará pelo clube contra o, no próximo domingo (2), às 16h, no Maracanã. O dirigente falou sobre seus planos para o clube, mas deu tranquilidade ao técnico português.

"O Pacheco é um cara super educado, carismático, mostrou ser um grande conhecedor de processos de treinamentos e de jogos. Mostrei para ele um pouquinho, dentro da minha visão, o que o torcedor do Vasco espera em termos de trabalho. Tendo um time maravilhoso ou não, não tem como prometer o que vai conseguir, a única coisa que precisa se comprometer é ser competitivo, lutar e honrar dentro de uma ideia de jogo", afirmou o presidente.

" Fazer com que a arquibancada se sinta contagiada com o que acontece em campo. Não é uma receita fácil. Você pode investir R$ 10 milhões e isso não quer dizer que vá ser campeão, mas dentro de campo tem sinais que mexem com a torcida. O maior sinal para a torcida do Vasco é o comprometimento com a camisa. Falei um pouco da minha história, ele falou a dele. Dei tranquilidade em meio ao processo que está acontecendo, disse que quem está trabalhando não vai ser afetado. E falei da importância desse clássico", concluiu.

Outros assuntos tocados por Pedrinho

Busca por recursos

"Nós temos um sócio, respeitamos muito isso, estamos entendendo o cenário jurídico e nos preparando para todas as situações. O Vasco precisa de receitas e de investimento, seja de patrocínio, do retorno dos sócios, de um próximo investidor... A gente tem que conversar com o mercado para estruturar o Vasco. (Ida a São Paulo foi para reunião com Crefisa?) A minha ida a São Paulo é comum, vou pra lá há muito tempo, conversar com investidores, possibilidades de patrocínios, para aumentar a receita do Vasco. Espero organizar o Vasco para não sofrer financeira ou esportivamente"



Espera o aporte de setembro?

"A princípio, não. Com a liminar não existe a possibilidade do aporte, mas o jurídico pode falar melhor sobre isso. O aporte não influenciaria em contratações, estrutura de CT... Se acontecesse seria para sanar as dívidas que o clube fez. O impacto não seria o que as pessoas esperavam"