São Januário é o estádio do VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 29/05/2024 22:35

Rio - Nesta quarta-feira, 29, aconteceu na Câmara Comunitária da Barra da Tijuca a segunda audiência pública sobre o projeto do potencial construtivo de São Januário. Na reunião, o ex-presidente do Flamengo e atual presidente da Câmara Comunitária, Delair Dumbrosck, contou que já há um acordo encaminhado com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, para as contrapartidas. O foco é desafogar o trânsito no bairro e melhorar a mobilidade em avenidas e ruas específicas.

"A extensão da Via Parque até a entrada da linha amarela, a construção de dois viadutos, o desimpedir da (Av. Prefeito) Dulcídio Cardoso, do lado da praia, e uma nova rótula na altura do Alfa Barra", disse Dumbrosck.

A Barra da Tijuca, cabe lembrar, é uma das regiões que receberá o potencial construtivo do estádio. O presidente do Vasco, Pedrinho, também esteva presente no encontro. Lá, o mandatário ressaltou a importância da modernização de São Januário.

"Tem um impacto econômico na cidade do Rio de Janeiro. Há quase um século, dez mil torcedores conseguiram se mobilizar para comprar um terreno e construir um estádio, o maior da América Latina (naquela época)", disse Pedrinho.

"O estádio sendo modernizado, cada um de vocês aqui é como se fosse um desses dez mil seres humanos que fizeram isso lá atrás. O estádio de São Januário tem uma representatividade social para o Rio de Janeiro e para o mundo", completou.