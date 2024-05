Em fevereiro, Vasco lamentou a morte do pai: ’O maior vascaíno de todos os tempos’ - Reprodução / Redes sociais

Em fevereiro, Vasco lamentou a morte do pai: ’O maior vascaíno de todos os tempos’Reprodução / Redes sociais

Publicado 29/05/2024 18:53

Vale tudo por amor! Sara Santana, de 24 anos, namorada do torcedor Vasco Macedo Gonçalves, de 25 anos, batizado assim por causa da paixão do pai pelo clube do coração, fez um apelo nesta terça-feira (28) nas redes sociais para chamar a atenção do clube por um motivo delicado.

A família mora em Lavras da Mangabeira, no interior do Ceará. Herb Venâncio Gonçalves, vascaíno apaixonado, era a definição de torcedor apaixonado e tinha planos de transmitir este sentimento ao registro oficial desde o primeiro filho, conforme relatou ao podcast 'Osmose'.

"Eu sou um torcedor sadio do Vasco. Sou capaz de largar quase qualquer coisa para assistir ao jogo. É tanto que quando nasceu o Vitor, meu primeiro filho, eu pensei em colocar o nome de Roberto Dinamite, nosso maior ídolo. A mãe não concordou muito. Quando o Vitor cresceu, ele me disse: 'Pai, por que você não bateu o martelo?'. Ele queria esse nome", afirmou.

No entanto, a segunda oportunidade deu certo, contando com a concordância de Georgia, sua mulher. "Quando foi o Vasco, ela foi mais maleável. Eu falei: 'Vamos botar o nome do menino de Vasco?'. Eu disse que Vasco é nome de gente. Foi o time que pegou o nome do cara. Aí, ela aceitou e eu registrei. Demos toca, roupa, pijama, tudo do Vasco", lembra.

Mesmo quando estavam longe um do outro, o pai e o filho faziam ligações telefônicas após os jogos para comemorar ou reclamar do time. Até que Herb faleceu em 11 de fevereiro de 2024, aos 53 anos, de infarto. "Foi tudo muito rápido", relata Sara Santana, de 24 anos, namorada do Vasco. Desde então, os jogos do Cruzmaltino não são mais os mesmos, sem o contato do seu torcedor preferido.

"O maior vascaíno de todos os tempos. Sempre assistíamos jogos do Vasco, exceto quando estávamos distantes, mas sempre tinha a ligação pós jogo. Porém, a partir de hoje, em todos os jogos do Vasco da Gama, ele estará junto comigo", publicou Vasco nas redes sociais após o falecimento do pai.

Vendo a tristeza do namorado, Sara publicou no X (antigo Twitter) um pedido para que o seu parceiro fosse percebido, marcando o clube e o maior jogador do elenco. "Eu queria muito que o Dimitri Payet e o Vasco notassem esse torcedor extremamente apaixonado, obcecado e desse de presente alguma mensagem de força para ele nesse momento tão difícil da vida", escreveu. Ela disse que o amor pelo time foi eternizado na pele de ambos, com a realização de uma mesma tatuagem.

Esse é meu namorado e ele se chama Vasco e é por conta do @VascodaGama . Ele e o pai sempre foram melhores amigos e os maiores torcedores do Vasco desta terra. Infelizmente em fevereiro desse ano o meu sogro faleceu e desde então os jogos do vasco não têm sido os mesmos + pic.twitter.com/1GFwYDiKVg — Nebulosa (@thenebulosa) May 28, 2024

O relato logo viralizou e Vasco foi abraçado pela torcida cruz-maltina nas redes sociais que está marcando as arrobas de influenciadores de peso. E a ação já rendeu frutos: Sara afirmou que o diretor da VascoTV, canal oficial do clube no YouTube, já entrou em contato.