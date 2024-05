Álvaro Pacheco - Leandro Amorim/Vasco

Álvaro PachecoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 29/05/2024 10:43

Rio - Pouco utilizado por Ramón Díaz em 2024, o lateral-direito Pumita Rodríguez, de 27 anos, tem boas chances de ganhar oportunidades com Álvaro Pacheco. De acordo com informações do jornalista Joel Silva, que foram confirmadas pelo Jornal O Dia, o uruguaio largou na frente na disputa pela posição como o treinador.

Pumita foi contratado pelo Vasco no ano passado em uma operação de R$ 10 milhões junto ao Nacional. Em 2023, ele entrou em campo em 45 partidas, fez quatro gols e deu duas assistências pelo Cruz-Maltino. Porém, acabou perdendo espaço neste ano. Ele atuou em apenas seis jogos, sendo dois após a saída de Ramón Díaz.

O lateral recebeu algumas sondagens para deixar o Vasco, porém, decidiu permanecer, mesmo perdendo espaço na seleção uruguaia por conta da sua pouca participação no Cruz-Maltino. Agora, com a mudança de treinador deverá receber oportunidades.

Outra mudança que poderá ser promovida por Álvaro Pacheco é em relação a defesa. João Victor, contratado pelo Cruz-Maltino neste ano, tem boas chances de começar como titular na zaga no clássico contra o Flamengo, no próximo domingo.