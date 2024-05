Ronaldinho - Daniel Castelo Branco/ Agência O Dia

Publicado 29/05/2024 20:05

Rio - O Vasco tem conversas avançadas para acertar com mais um patrocinador para seu uniforme. De acordo com o site "ge", o clube está perto de um acordo com o R10 Score, aplicativo de estatísticas de futebol que pertence a Ronaldinho Gaúcho.

O novo parceiro estampará sua logo na parte de dentro dos números da camisa cruz-maltina. Há conversas para que a empresa pague uma cota extra e esteja também na barra das costas da camisa nos jogos contra Flamengo e Palmeiras, mas os valores não foram revelados.

A parceria não será nova. O R10 Score já atua junto ao associativo no projeto de retorno do basquete e decidiu expandir o negócio.