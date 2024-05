Dimitri Payet - Leandro Amorim / Vasco

Dimitri PayetLeandro Amorim / Vasco

Publicado 28/05/2024 17:00 | Atualizado 29/05/2024 08:13

Rio - Um dos principais destaques do Vasco nesta temporada, Dimitri Payet, de 37 anos, ainda não fala português. Com isso, o goleiro Léo Jardim, de 29 anos, que defendeu o Lille por quatro temporadas, atua como tradutor do craque. Em participação no programa "Boleiragem", do SporTV, e falou sobre a situação e exaltou o meia.

"No ano passado, quando ele chegou, ele falava algumas vezes, o francês estava mais recente na memoria, parecia mais fácil. E esse ano ele me pegou de surpresa e me colocou para traduzir, foi horrível, fiquei mais nervoso traduzindo do que jogando. Mas eu faço esse esforço, é um cara que agrega demais ao nosso time. Dentro de campo, não preciso nem falar. Ele não fala sempre, mas sempre que fala eu acho importante transmitir isso para a equipe", afirmou.

Léo Jardim também é um dos destaques do elenco, sendo inclusive convocado para defender a seleção francesa. Contra o Fortaleza, ele foi importante, defendendo uma penalidade que classificou o Vasco para as oitavas de final da Copa do Brasil.

"Da forma como foi, o último pênalti, aquela tensão toda... Foi realmente um jogo muito marcante para mim, difícil descrever em palavras. A gente saiu atrás, buscou resultado, depois virou o jogo, tomou o empate. Foi um jogo muito marcante", relembrou.