Álvaro Pacheco foi apresentado pelo Vasco nesta sexta-feira (31) - Divulgação/Vasco

Publicado 31/05/2024 14:54 | Atualizado 31/05/2024 18:16

Rio - Álvaro Pacheco foi apresentado como novo técnico do Vasco nesta sexta-feira (31), em São Januário. Em seu primeiro contato com os jornalistas, o técnico português se mostrou animado com o desafio de comandar o Cruz-Maltino e destacou as conversas positivas que teve com o presidente Pedrinho.

"Nossa primeira coletiva de muitas. Agradeço a oportunidade de treinar este gigante. É muito orgulho. Encontrei um clube com foco muito grande. Com uma preocupação de todos estarem unidos dentro do clube. Foi o que senti desde sempre. Sobre o projeto do Pedro Martins e do Pedrinho para o Vasco", iniciou Álvaro.

"A conversa com o Pedrinho foi importante. Nós já sabíamos, mas soubemos mais o que é o Vasco. Ele está aqui desde os seis anos. Senti uma conversa muito positiva. Temos que trabalhar o nosso conceito de jogo, a nossa ideia, para sermos competitivos e sabermos o que somos e o que queremos. Encontrei um clube organizado. A forma simpática que fomos recebidos. Isso é Vasco. Estou super feliz de estar aqui", completou.

O português também detalhou como foram seus primeiros dias de trabalho no Vasco e a expectativa para a estreia no clássico com o Flamengo, no domingo (2), às 16h, no Maracanã.

"Grande estreia. Logo num clássico, expectativa de mais de 30 mil vascaínos no estádio. A envolvência e paixão que a torcida promove no estádio. Não tenho dúvidas sobre como estará o ambiente", afirmou.

Apesar de já comandar os treinos há alguns dias, Álvaro ainda não definiu a equipe que começará o duelo do próximo domingo.

"Tivemos poucos dias, focamos em organizar a compactação defensiva, em avançar em bloco, dar nuances do processo ofensivo. Para sermos uma equipe objetiva e pragmática para não se expor tanto. Tem sido fantástico. Meu grande objetivo é fazer os vascaínos olharem o time e saber que a equipe nunca vai desistir e sempre vai lutar pelos três pontos. Acredito muito que faremos isso com essa equipe", declarou o treinador.

"Nos últimos dias, treinamos duas variáveis. A linha de quatro e de cinco atrás. Nossa preocupação tem sido passar referências. O que posso dizer é que será um ponto de partida. Não vou jogar sempre da mesma maneira. Temos que ver o que a equipe fará nos jogos e percebermos o que é o melhor da equipe. Tivemos pouco tempo de treino. Temos que ter um caminho de forma tranquila e passar referências", finalizou.