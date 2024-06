Álvaro Pacheco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 02/06/2024

Rio - Nem o mais pessimista torcedor do Vasco poderia esperar uma estreia pior para Álvaro Pacheco. Em seu primeiro jogo como treinador, o português viu sua equipe sofrer sua pior goleada na história dos clássicos contra o Flamengo. Após o massacre por 6 a 1 no Maracanã, o treinador assumiu a responsabilidade pelo resultado vexatório.

"Aquilo que tenho que dizer, em primeiro lugar, é pedir desculpa. O resultado aconteceu e eu sou o responsável enquanto treinador. Foi um resultado que não queríamos. Aquilo que foram os primeiros minutos, começamos muito bem. Conseguimos equilibrar, fomos capazes de marcar um gol e tivemos chances de fazer o segundo. Depois que sofremos o gol a equipe perdeu um pouco o controle emocional. Tenho que pedir desculpas", afirmou.

Apesar do começo péssimo no Vasco, Álvaro Pacheco afirmou ter convicção de que os torcedores do Vasco terão seu orgulho resgatado com o desenvolvimento do seu trabalho no Cruz-Maltino.



"Não muda nada na minha convicção, naquilo que vai ser o meu trabalho e na equipe que vai dar orgulho no futuro. Temos que sentir essa derrota que foi um peso e ter a noção do que temos que fazer para nos tornarmos mais fortes", disse.