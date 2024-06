Na temporada passada, emprestado pelo Aston Villa, Coutinho fez oito gols e três assistências em 23 partidas no Catar - Divulgação / Al-Duhail

Na temporada passada, emprestado pelo Aston Villa, Coutinho fez oito gols e três assistências em 23 partidas no CatarDivulgação / Al-Duhail

Publicado 02/06/2024 22:20

Rio - Em busca da contratação de Philippe Coutinho, o Vasco terá uma reunião com o jogador na próxima terça-feira, que contará com a presença de Pedrinho, presidente do Cruz-Maltino. O clube carioca irá apresentar pela primeira vez uma proposta financeira ao atleta e seu staff. As informações são do "GE".

Inicialmente, o desejo das partes era que Coutinho rescindisse o contrato com o Aston Villa, da Inglaterra, mas atualmente o modelo de negócio mais provável é o empréstimo. Com isso, a negociação terá novos capítulos nos próximos dias.

Como tem contrato com o Aston Villa até o junho de 2026 existem algumas partes financeiras a serem resolvidas. O apoiador sinalizou abrir mão de boa parte do salário que recebe na Inglaterra para voltar, e a oferta do clube que o revelou indica uma redução de cerca de 70%.

Philippe Coutinho atua fora do Brasil desde 2010, quando deixou o Cruz-Maltino rumo à Inter de Milão. Coutinho passou por clubes importantes como Liverpool, Bayern e Barcelona. Ele defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018.



Na última temporada, emprestado pelo Aston Villa, Coutinho entrou em campo em 23 jogos, fez oito gols e deu três assistências pelo Al-Duhail, do Catar. Apesar do bom rendimento, o brasileiro não quis permanecer na equipe asiática.

O Vasco tem reunião marcada com Philippe Coutinho na próxima terça-feira. No encontro, o presidente Pedrinho vai apresentar a proposta financeira ao jogador pela primeira vez.

As partes vinham conversando sobre o modelo do negócio: ou Coutinho viria por empréstimo ou rescindiria com o Aston Villa e chegaria em definitivo. Ele tem contrato com o clube inglês até junho de 2026, e a rescisão não é um caminho tão fácil, por causa da questão financeira.



Pedrinho, então, aposta que o contrato por empréstimo é o caminho mais provável. Mas o empresário de Coutinho ainda tenta negociar a rescisão com o Aston Villa. Na terça, as partes vão conversar sobre os cenários e decidir sobre o melhor modelo.