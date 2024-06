Felipe recorda momentos marcantes do Vasco - Foto: Divulgação/Vasco

Publicado 03/06/2024 21:15 | Atualizado 03/06/2024 21:15

Rio - O presidente do Vasco , Pedrinho, nomeou o ex-jogador Felipe "Maestro" como novo diretor técnico do Cruz-Maltino. Esta é a primeira mudança de estrutura do mandatário desde que o clube assumiu o controle da SAF. A informação foi dada primeiro pelo "Uol".

Dessa forma, Felipe trabalhará ao lado de Pedro Martins, Executivo de Futebol do Vasco . Os dois se reportarão ao Conselho de Administração da SAF, que Pedrinho comanda atualmente. Segundo o site, a intenção no movimento é ter um nome de forte ligação com o clube na SAF.

Felipe 'Maestro' é cria e um dos ídolos da história do Cruz-Maltino. Com a camisa do Vasco, ele conquistou títulos como: a Libertadores; a Mercosul; o Brasileirão; e a Copa do Brasil.

Cenário da SAF do Vasco

A 777 Partners assumiu a SAF do Vasco em 2022. Entretanto, na semana passada, a diretoria do Vasco entrou com uma ação cautelar na Justiça contra a empresa . O movimento do clube associativo visou evitar uma futura penhora das ações que pertencem ao grupo estadunidense.

No mesmo dia, 15 de maio, a 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido em caráter liminar . Dessa forma, a decisão tirou o controle da SAF do Vasco das mãos da 777 Partners.