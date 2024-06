São Januário é a casa do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 03/06/2024 17:34

Rio - O projeto de lei sobre o potencial construtivo do Vasco, que visa a reforma de São Januário, foi publicado no Diário Oficial do Município nesta segunda-feira (3) e entrou em pauta na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Desta forma, ele deve ser votado em breve para acelerar os trâmites das obras de expansão e modernização.

A publicação entrou na Ordem do Dia desta terça-feira, ainda que sem a votação. Isso porque só poderá acontecer após a última audiência pública, em São Januário, prevista para a próxima semana.

O novo passo foi celebrado e é o último antes do início da votação por parte dos vereadores. O texto é o 21º da fila de projetos a serem apreciados na Câmara.

Na última semana, em reunião extraordinária, foi aprovado o parecer conjunto por parte das 17 comissões responsáveis pela análise do projeto de reforma de São Januário e o potencial construtivo do Vasco, que tem como principal bairro receptor a Barra da Tijuca.

A expectativa é de que o projeto de lei seja votado ainda em julho, com aprovação necessária em duas sessões na Câmara. Depois disso, irá para sanção ou veto do prefeito Eduardo Paes. O cenário indica aceleração na parte burocrática devido à paralisação dos trabalhos na Câmara para férias parlamentares e devido ao segundo semestre ter os holofotes virados para as eleições municipais.