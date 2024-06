Fábio Azevedo cobrou atitudes de Pedrinho após goleada - Reprodução / YouTube

Publicado 03/06/2024 10:31 | Atualizado 03/06/2024 10:56

O youtuber Fábio Azevedo, do canal "Fanático Vascaíno", viralizou após a derrota por 6 a 1 para o Flamengo , a maior goleada já aplicada pelo Rubro-Negro na história do clássico, no último domingo (2), no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele fez duras críticas ao elenco e à presidência do Vasco.

"Se os jogadores do Vasco tivessem vergonha na cara, eles iriam ali no torcedor que veio hoje no Maracanã e pedir desculpas. É uma vergonha o que os jogadores fizeram hoje em campo. O Pedrinho, que conhece tão bem o Vasco da Gama, deveria se reunir amanhã e já começar a fazer uma limpa", afirmou, em vídeo.

Fábio pressionou Pedrinho, presidente que assumiu o comando do clube após a 777 Partners ser retirada do controle da SAF vascaína, a "tomar uma atitude" em relação ao time.

"Chegou a sua hora, presidente, a fazer jus ao seu cargo e botar a bagaça na mesa. Assumir essa m*** que está agora. O senhor e seus vice-presidentes. Agora não dá mais para culpar 777, herança maldita, esquece! Tome uma atitude. E aí, vai se esconder, Pedrinho? Agora a cobrança é em você", disse.

Suas reações aos gols do Flamengo tiveram repercussão nas redes sociais. As críticas ao time começaram durante o jogo, conforme o Rubro-Negro marcava os gols que garantiram o resultado histórico. Confira:

O Vasco volta a campo para enfrentar o Palmeiras em 13 de junho, após a pausa para a data FIFA, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino ocupa a 13ª posição da tabela, com seis pontos.