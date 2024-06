Edmundo criticou atuação do Vasco - Pedro Ivo/Agência O Dia

Edmundo criticou atuação do VascoPedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 03/06/2024 09:55 | Atualizado 03/06/2024 09:55

Rio - Um dos maiores ídolos da história do Vasco, Edmundo, fez muitas críticas a atuação do clube carioca no clássico para o Flamengo. O Animal afirmou que faltou "transpiração" ao grupo no Maracanã e criticou bastante o meia Dimitri Payet.

"Futebol é transpiração e inspiração. Faltou tudo ao Vasco, inclusive transpiração. A partida foi ganha pelo meio-campo do Flamengo, pelos seus craques, e o principal jogador do Vasco se omitiu", afirmou em canal no YouTube.

Edmundo reforçou suas críticas ao francês e afirmou que Payet tem prestígio com os torcedores do Vasco por atuações contra equipes de menor investimento.

"Goza de prestígio com o torcedor sem fazer nada. O Payet não fez nada com a camisa do Vasco ainda. Sobressai num jogo contra um time pequeno no Carioca, dá um passe num jogo contra o Vitória, mas é muito pouco. Craque foi o que fez o Arrascaeta. Flamengo perdendo e ele chamou a responsabilidade", disse.

Um dia histórico para os torcedores do Flamengo e trágico para os vascaínos. No Clássico dos Milhões, no Maracanã, no último domingo, o Rubro-Negro aplicou a maior goleada da história do clube da Gávea sobre o Vasco. Após sair atrás do placar, o Flamengo humilhou o rival na estreia de Álvaro Pacheco e venceu por 6 a 1 em duelo pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado colocou a equipe de Tite na liderança da competição.