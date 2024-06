Gabriel Magalhães avançou na recuperação de lesão no ombro - Lucas Figueiredo/CBF

Gabriel Magalhães avançou na recuperação de lesão no ombroLucas Figueiredo/CBF

Publicado 04/06/2024 20:38

Estados Unidos - A seleção brasileira teve uma boa notícia no treino desta terça-feira (4). O zagueiro Gabriel Magalhães, que avançou na recuperação de uma lesão no ombro, foi a campo pela primeira vez com os companheiros em Orlando, onde a equipe se prepara para os amistosos contra México e Estados Unidos e a disputa da Copa América.

Magalhães foi vetado pelo departamento médico das quatro primeiras atividades do Brasil com bola em solo norte-americano. Ele ainda não pode realizar atividades de impacto e deve ficar fora do jogo contra o México, no sábado (8).

No treino desta terça, o Brasil contou com 23 dos 26 convocados por Dorival Júnior. Bento, Ederson, Endrick, Guilherme Arana e Rafael se juntaram ao grupo, que aguarda apenas a chegada do trio do Real Madrid formado por Éder Militão, Rodrygo e Vini Jr.

Antes do começo da Copa América, o Brasil entra em campo no próximo dia 8, contra o México, e quatro dias depois, contra os Estados Unidos, em dois amistosos preparatórios. A estreia pela competição da Conmebol ocorre no próximo dia 24, em Los Angeles, contra a Costa Rica, às 22h (de Brasília).