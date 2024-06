Savinho é uma das apostas de Dorival Júnior para a Copa América - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 04/06/2024 16:40

Estados Unidos - Destaque do Girona, da Espanha, na última temporada do futebol europeu, Savinho vive suas primeiras convocações com a Seleção. Chamado pela segunda vez seguida por Dorival Júnior, o atacante é uma das apostas do técnico para a disputa da Copa América.

O jogador detalhou o sonho de conquistar o torneio de seleções e comentou seu desempenho jogando pelo Girona, que o possibilitou de estar com o Brasil nas últimas listas.



"Meu maior sonho foi chegar na Seleção. Mas, agora, neste exato momento, é ganhar a Copa América. Lógico que todos os jogadores têm o sonho de jogar Copa do Mundo. Mas estou vivendo o presente, então meu maior sonho é conquistar essa Copa América", disse Savinho.

"Sou grato ao Girona. Mudou a minha vida, me fez chegar na Seleção. Fico muito feliz pelo que vivi. Aqui na Copa América, eu trabalhei a temporada toda e estou trabalhando aqui para dar o melhor dentro de campo igual fiz no clube", ponderou.

Com as boas atuações no clube espanhol, o brasileiro foi comprado pelo Manchester City, em fevereiro. No entanto, ele preferiu despistar, quando questionado sobre o clube inglês, reiterando que o seu foco está na Seleção: "Sei que tem muitos rumores do Manchester City, mas estou focado aqui na Copa América e não quero falar muito sobre isso. Estou deixando para meus empresários decidirem fora do campo. Estou focado e em breve teremos notícias."

O Brasil está no Grupo D da Copa América, junto de Colômbia, Paraguai e Costa Rica. A estreia brasileira será no dia 24 de junho, contra a Costa Rica, no SoFi Stadium, em Los Angeles.





Antes, a equipe fará dois amistosos. O primeiro contra o México, no dia 8 de junho, e outro diante dos Estados Unidos, no dia 12 do mesmo mês.