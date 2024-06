Goleiro Bento, do Athletico-PR, se apresentando à seleção brasileira - Divulgação/CBF

Goleiro Bento, do Athletico-PR, se apresentando à seleção brasileira Divulgação/CBF

Publicado 04/06/2024 09:03

EUA - O técnico Dorival Júnior contou com a apresentação de mais cinco jogadores para a disputa da Copa América. No fim da noite da última segunda-feira (3), os goleiros Bento e Rafael, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o volante Éderson e o atacante Endrick desembarcaram em Orlando, na Flórida, onde a delegação se prepara de olho na competição e em amistoso de preparação.



O grupo só ficará completo a partir desta quarta-feira (5), quando são esperados Eder Militão, Rodrygo e Vinícius Júnior, trio campeão da Liga dos Campeões pelo Real Madrid.

Antes da estreia no torneio continental, o Brasil fará dois amistosos: primeiro contra o México, neste sábado (8), às 21h30 (de Brasília), no estádio Kyle Field, no Texas, e depois contra os Estados Unidos, no dia 12 (quarta-feira), às 20h, Camping World, em Orlando.

Guilherme Arana, Bento e Endrick em apresentação à Seleção nos Estados Unidos Divulgação/CBF



O Brasil está no Grupo D da Copa América e terá como rivais Colômbia, Costa Rica e Paraguai. A estreia será no dia 24, contra a Costa Rica, em Los Angeles, no SoFi Stadium.



A segunda partida da fase de grupos acontece quatro dias depois, em Las Vegas. O desafio vai ser contra os paraguaios. A equipe do técnico Dorival Júnior encerra sua participação nesta etapa da Copa América no dia 2 de julho, contra a Colômbia. O Brasil está no Grupo D da Copa América e terá como rivais Colômbia, Costa Rica e Paraguai. A estreia será no dia 24, contra a Costa Rica, em Los Angeles, no SoFi Stadium.A segunda partida da fase de grupos acontece quatro dias depois, em Las Vegas. O desafio vai ser contra os paraguaios. A equipe do técnico Dorival Júnior encerra sua participação nesta etapa da Copa América no dia 2 de julho, contra a Colômbia.