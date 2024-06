Fabrício chegou ao Internacional em abril e ainda não entrou em campo - Ricardo Duarte / Internacional

Fabrício chegou ao Internacional em abril e ainda não entrou em campoRicardo Duarte / Internacional

Publicado 04/06/2024 20:00 | Atualizado 04/06/2024 21:46

Porto Alegre - Um dos principais destaques da surpreendente campanha do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca deste ano, o goleiro Fabrício terá sua primeira chance de atuar pelo Internacional. Ele foi contratado há quase dois meses e ainda não entrou em campo.

Leia mais: Inter cogita inversão de mandos nos próximos jogos do Brasileiro

Com Rochet convocado para a seleção uruguaia, o arqueiro de 38 anos será o titular no Colorado diante do Real Tomayapo, pela Sul-Americana, nesta terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília). Além disso, ele terá sequência durante este mês, por causa da Copa América. As informações são do 'ge'.

Caso o Uruguai seja eliminado na primeira fase da competição continental, Fabrício disputará, ao todo, oito jogos como titular do Inter - a menos que Coudet promova um rodízio com Anthoni, outro goleiro do elenco colorado.



Fabrício não disputa uma partida desde o dia 7 de abril, quando o Nova Iguaçu perdeu por 1 a 0 para o Flamengo na final do Campeonato Carioca.