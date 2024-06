Enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul afetaram as instalações do Beira-Rio - Anselmo Cunha / AFP

Enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul afetaram as instalações do Beira-Rio Anselmo Cunha / AFP

Publicado 03/06/2024 18:30

Porto Alegre - O Internacional avalia solicitar aos próximos adversários que receberá em casa no Campeonato Brasileiro uma inversão de mandos, devido aos reparos que ainda estão sendo realizados no Beira-Rio após a tragédia no Sul. Um dos afetados pode ser o Vasco , que enfrenta o Colorado no dia 8 de julho, pela 15ª rodada.

A diretoria e a comissão técnica discutem o assunto e analisam a realização do pedido aos clubes e à CBF. A entidade abriu margem para mudanças de mando dos clubes gaúchos depois do Conselho Técnico realizado na semana passada. Além do duelo com o Cruz-Maltino, os embates com Corinthians (10ª rodada) e Atlético-MG (12ª rodada) também podem sofrer alterações.

O Internacional perdeu as estruturas do Beira-Rio e Centro de Treinamentos Parque Gigante. O elenco está em Itu, no interior de São Paulo, para seguir os trabalhos. O clube estima que ficará longe do seu estádio por 60 dias.

Na última semana, o Colorado voltou às competições com a derrota por 2 a 1 para o Belgrano, na Arena Barueri, pela Copa Sul-Americana. Os próximos compromissos como mandante serão diante do Delfín no Alfredo Jaconi e do São Paulo no Heriberto Hülse. O resto ainda será avaliado.