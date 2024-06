Rodrigo Caio fechou com o Grêmio - Divulgação/Grêmio

Publicado 03/06/2024 17:45

Porto Alegre - O Grêmio anunciou, nesta segunda-feira (3), que firmou acordo com Rodrigo Caio, ídolo do Flamengo . O contrato do zagueiro com o Tricolor Gaúcho é válido até o fim de 2024. No acordo, ainda há a possibilidade de extensão do vínculo por mais uma temporada em caso de cumprimento de metas.

Rodrigo Caio estava livre no mercado desde que deixou o Flamengo, no fim de 2023. Há quase duas semanas, o técnico Renato Gaúcho, do Grêmio, revelou que o clube negociava a contratação do zagueiro.

"É um cara que é novo, teve o problema no joelho, mas já está treinando por conta própria. Está bem, tenho conversado com ele. Vamos ver. Joga muito. Com certeza vai acrescentar muito ao nosso grupo. É um cara experiente, temos três competições dificílimas pela frente. Não vai jogar todos os jogos, se vier. Mas pode ter certeza que, quando jogar... Ele é muito alto nível", contou Renato, ao programa 'Boleiragem', do 'SporTV'.

Cria do São Paulo, Rodrigo Caio fez a estreia nos profissionais em 2011, quando tinha apenas 17 anos. Em 2012, conquistou a Sul-Americana pelo Tricolor Paulista.

O defensor também já vestiu a camisa da seleção brasileira na base e no profissional. Em 2016, foi ouro com o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio.

Já em dezembro de 2018, acertou com o Flamengo. Com o manto, conquistou: duas Libertadores; dois Campeonatos Brasileiros; uma Recopa Sul-Americana; uma Copa do Brasil; duas Supercopas do Brasil; e três Campeonatos Cariocas.

Nas duas últimas temporadas, porém, sofreu com problemas físicos e pouco atuou. No Grêmio, reencontrará Renato Gaúcho, técnico com quem trabalhou no Rubro-Negro em 2021.